Salvini "Toti fa il governatore e l'assessore, è Superman?"

(ANSA) - MILANO, 01 FEB - "Non metto in discussione sindaci e governatori ma se uno è governatore, assessore al Bilancio e alla Sanità o è Superman o...". Così il leader leghista, Matteo Salvini, risponde a una domanda sul presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, arrivando al Federale della Lega a Milano.

Arrivando in via Bellerio, facendo riferimento al mancato appoggio del presidente della Liguria alla candidatura di Elisabetta Casellati per il Quirinale, il commissario della Lega per la Liguria, Edoardo Rixi, ha dichiarato che "Toti ha tradito il centrodestra". (ANSA).