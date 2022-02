Quirinale:Rosato,elezione evidenzia crisi grandi partiti

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - "Grazie al Presidente Mattarella che con generosità ha risposto a un appello di tutta la maggioranza di governo, anche di chi non lo aveva votato nel 2015 o lo aveva attaccato in questi anni e poi si è ricreduto sul suo grande equilibrio e lo straordinario senso istituzionale che ha caratterizzato questi sette anni". Così il presidente di Italia Viva Ettore Rosato in un' intervista a "Il Dubbio".

"Ma dobbiamo riflettere sul fatto che la rielezione del Presidente Mattarella è stata anche il segno di una crisi e di una difficoltà. La difficoltà è quella che ha portato tutti i partiti a fare una coalizione di governo per affrontare la pandemia e poi di conseguenza dovere tenere insieme questa maggioranza per scegliere il presidente della Repubblica. La crisi è quella dei grandi partiti che, chi più chi meno, si sono mossi con difficoltà e tentennamenti in questa contesa. Noi abbiamo ottenuto quello che ci eravamo promessi: un presidente europeista, atlantista, che non spaccasse la maggioranza di governo. Lo avevamo ripetuto all'infinito e ci siamo sempre comportati di conseguenza" (ANSA).