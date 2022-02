C.destra:Brunetta, braccia aperte a Salvini se entra in Ppe

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - "Se Salvini entra nel Partito popolare europeo, se aderisce alla famiglia europeista e atlantica, se sposta il peso della sua Lega dentro la famiglia popolare che ha costruito l'Europa democratica e l'Italia democratica, lo accoglierei a braccia aperte. Ma se continua a guardare un po' di qua un po' di là in maniera strabica, preferisco una piena adesione alla nostra cultura popolare europea". Lo ha detto il ministro della P.a, Renato Brunetta, a Radio Anch'io.

"Lega e Giorgia Meloni non sono mai stati insieme, - ha quindi risposto alla domanda su un conseguente distacco del partito di Matteo Salvini da FdI - sono pezzi di un centrodestra che fin quando Forza Italia aveva la leadership del consenso facevano parte di un unico raggruppamento. Adesso che Forza Italia ne ha di meno, ognuno è andato dalla propria parte.

Quando si è fatto il governo di unità nazionale, tutti hanno dovuto perdere qualcosa. Giorgia Meloni ha preferito capitalizzare l'opposizione. Legittimo. Però poi non può tuonare contro chi come la Lega o Forza Italia ha fatto una scelta responsabile di governo. Siamo seri". (ANSA).