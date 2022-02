Afghanistan: Jolie,puoi tagliare fiore non fermare primavera

(ANSA) - BRUXELLES, 01 FEB - "Puoi tagliare il fiore, ma non puoi fermare l'arrivo della primavera": Angelina Jolie ha concluso citando l'attivista per i diritti delle donne afghane, Malalai Joya, intervenendo al Parlamento europeo per la conferenza di alto livello sulle donne afghane, in cui la nota attrice ha partecipato come inviata dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite. . "Esorto i leader di tutto il mondo - ha detto Jolie - a far sì che coloro che sono al potere in Afghanistan rendano conto del loro trattamento nei confronti delle donne e della società civile. A garantire che l'aiuto umanitario raggiunga le donne e le organizzazioni guidate dalle donne. A fermare i violenti respingimenti di rifugiati vulnerabili che si stanno svolgendo in alcune frontiere".

"Spero che la gente libera di pensare ovunque contribuirà ad assicurare che le donne dell'Afghanistan non siano dimenticate", ha aggiunto Jolie.

"Imparate i loro nomi e le loro storie", ha esortato elencando le personalità femminili più rappresentative del Paese, tra artiste e attiviste. "Pensate a tutte le donne di cui non conosceremo mai il nome, ma che hanno resistito a modo loro per generazioni", ha aggiunto. Vi prego di sostenere i milioni di rifugiati afgani che sono assetati di conoscenza, opportunità, libertà e sicurezza", ha concluso Angelina Jolie.

(ANSA).