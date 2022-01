Ucraina, 'sventato tentativo di creare disordini, arresti'

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - Le forze di sicurezza ucraine hanno arrestato un gruppo di persone che, secondo Kiev, preparavano una sommossa nella capitale. Lo annuncia il ministro dell'Interno Denys Monastyrsky citato da Interfax sul suo sito.

Le autorità stanno lavorando per individuare "i mandanti e i beneficiari", in particolare per stabilire se vi sia un legame con i servizi russi. Secondo il ministro erano state preparate manifestazioni di piazza a Kiev durante le quali sarebbero dovuti scoppiare disordini "per destabilizzare la situazione".

Iniziative analoghe erano state preparate in altre città, nelle regioni di Sumy, Chernihiv, Cherkasy e Poltava. (ANSA).