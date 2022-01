Quirinale:Toti, presidente di c.destra?Non ha mai avuto i numeri

(ANSA) - GENOVA, 31 GEN - "La retorica da parte di tanti amici secondo cui qualcuno avrebbe impedito l'elezione di un Presidente della Repubblica di centrodestra è una retorica che nasconde errori, autogiustificatoria. Non c'è mai stata la possibilità di eleggerlo, il centrodestra in Parlamento non si è mai neppure avvicinato ai numeri". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria e vicepresidente di Coraggio Italia Giovanni Toti a Radio 24.

"Il giorno prima del voto a Casellati il centrodestra non ha ritirato le schede: c'erano 441 astenuti, al netto di qualche mal di pancia fisiologico e franco tiratore, vuol dire che mancavano quasi cento voti a ogni tentativo di eleggere un presidente di centrodestra - sottolinea Toti -. Più avessimo avuto la possibilità di eleggere un presidente di centrodestra con una spallata, più i parlamentari non lo avrebbero votato, perché avrebbe significato l'immediata crisi di Governo, la fine della legislatura e la fine del Governo Draghi. In mezzo a pandemia, crisi economica e Pnrr, era un tentativo del diavolo.

Averlo perseguito è stato un qualcosa di poco sensato". (ANSA).