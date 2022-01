Governo: Malpezzi, per noi non deve esserci rimpasto

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - "Per noi non deve esserci nessun rimpasto. il governo - anche grazie alla rielezione di Mattarella - può andare avanti a lavorare. Ora abbiamo bisogno di concentrarci maggiormente sull'azione riformatrice dell'esecutivo perché questo sarà un anno decisivo per l'Italia". Così ad Agorà la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi. (ANSA).