Portogallo: alle 17 affluenza al 45%, +7% rispetto al 2019

(ANSA) - MADRID, 30 GEN - Ancora in crescita l'affluenza alle urne in Portogallo, dove si vota per le politiche: alle ore 17 ora locale si è recato ai seggi il 45,66% degli aventi diritto, mentre due anni fa, nella tornata precedente, lo aveva fatto il 38,59%. Lo rende noto il Ministero dell'Amministrazione Interna portoghese.

Nel 2019, l'affluenza definitiva fu del 48,57%.

Le urne sono aperte fino alle 19 ora locale. Le prime previsioni sui resultati sono previste a partire dalle 20 ora locale (le 21 in Italia). (ANSA).