Nucleare: Iran, colloquio telefonico tra Macron e Raisi

(ANSA) - TEHERAN, 30 GEN - Qualsiasi tentativo di trovare un accordo nei colloqui in corso a Vienna per ripristinare l'accordo sul nucleare deve prevedere la rimozione delle sanzioni Usa contro l'Iran. Lo ha detto ieri sera il presidente Ebrahim Raisi, in una conversazione telefonica con il suo omologo francese Emanuele Macron.

Sottolineando che la stabilità e la sicurezza nell'area possono essere raggiunte solo attraverso soluzioni intraregionali piuttosto che attraverso "interventi esterni" Raisi ha inoltre invitato la comunità internazionale a prestare attenzione alla crisi umanitaria in Yemen.

Da parte sua, Macron ha sottolineato la necessità di accelerare nei colloqui di Vienna per ottenere progressi tangibili sull'accordo ribadendo la sua convinzione che una soluzione diplomatica sia possibile e imperativa. "Qualsiasi accordo richiederà impegni chiari e sufficienti da tutte le parti", ha aggiunto il presidente francese. (ANSA).