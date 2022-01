Nato, non invieremo truppe in Ucraina in caso di invasione russa

(ANSA) - BRUXELLES, 30 GEN - "Non abbiamo piani per schierare truppe di combattimento della Nato in Ucraina" in caso di invasione russa. Lo ha detto il segretario generale dell'alleanza Jens Stoltenberg alla Bbc.

"Gli alleati della Nato hanno addestratori lì", danno aiuto per la modernizzazione delle difese, "forniscono attrezzature, armi difensive. Facciamo un sacco di cose per aiutare l'Ucraina a rafforzare la propria capacità di difesa. Ma l'Ucraina non è un alleato Nato. C'è una sicurezza al 100% che un attacco a un alleato innescherà la risposta dall'intera alleanza: questo si applica agli alleati Nato, non a un partner stretto e di valore", ha spiegato Stoltenberg. (ANSA).