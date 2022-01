Francia: presidenziali,Taubira vince 'primarie della gauche'

(ANSA) - PARIGI, 30 GEN - L'ex ministra francese della Giustizia, Christiane Taubira, ha vinto oggi - come era largamente previsto - le "primarie popolari", una consultazione civica per designare la personalità che rappresenterà la gauche alle presidenziali di aprile, un processo respinto dalla quasi totalità dei candidati di sinistra.

Indebolita e frammentata, la sinistra conta al momento, con il comunista Fabien Roussel, 5 candidati principali alle presidenziali, ma nessuno di loro supera il 10% nei sondaggi né sembra in grado di rivaleggiare con il presidente uscente, Emmanuel Macron o con i suoi avversari di destra ed estrema destra.

La Taubira è arrivata davanti all'ecologista Yannick Jadot, al leader della sinistra radicale Jean-Luc Mélenchon, e alla sindaca di Parigi, Anne Hidalgo. Tutti questi 3 candidati all'Eliseo avevano chiesto, invano, che i loro nomi non fossero sottoposti a questo scrutinio.

A votare da giovedì ad oggi sono state 392.000 persone, che hanno espresso la loro preferenza via Internet.

Christiane Taubira, 69 anni, vincitrice in modo netto come era previsto, ha dichiarato: "dobbiamo trovare una strada per riunire le sinistre e le loro sensibilità. Quest'unione, la costruiremo insieme". (ANSA).