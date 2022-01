Australia: 35 milioni di dollari per proteggere i koala

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - L'Australia investirà 35 milioni di dollari nei prossimi quattro anni per tutelare i suoi koala. Lo ha annunciato oggi il premier Scott Morrison.

"I koala sono una delle icone più amate e riconosciute d'Australia, sia qui che in tutto il mondo e vogliamo impegnarci a proteggerli per le generazioni a venire", ha dichiarato spiegando che il fondo speciale sarà utilizzato per "ripristinare l'habitat approfondire la conoscenza e rafforzare la ricerca sulla salute dei koala".

Dal 2018, circa il 30% dei koala australiani sono stati sterminati da incendi boschivi, siccità e disboscamento, secondo l'Australian Koala Foundation. In particolare la popolazione di koala in Australia ha subito gravi perdite durante i catastrofici incendi del 2019 , che hanno distrutto più di 12 milioni di acri di terra solo nel New South Wales. Inoltre, di recente i koala australiani sono minacciati dalla diffusione della clamidia, una malattia a trasmissione sessuale che può causare cecità e cisti nell'animale con conseguenze che vanno dall'infertilità alla morte.

ll koala è definito "vulnerabile" dall'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN), che cataloga le specie a rischio di estinzione. La IUCN afferma che ci sono tra 100.000 e mezzo milione di koala in natura, ma per l'Australian Koala Foundation afferma che sono circa 58.000. (ANSA).