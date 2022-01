Capo Pentagono, il conflitto in Ucraina 'non è inevitabile'

(ANSA) - WASHINGTON, 28 GEN - "Il conflitto in Ucraina non è inevitabile". Lo ha detto il capo del Pentagono Lloyd Austin in un briefing, precisando che non si conosce ancora la decisione di Vladimir Putin ma che gli Usa hanno un "ferreo impegno" verso i nostri alleati Nato.

"Non abbiamo ancora mosso truppe, sono in stato di allerta, pronte per rassicurare i nostri alleati Nato e supportare la Nato stessa o entrambe le cose", ha aggiunto Lloyd Austin.

(ANSA).