Biden a Zelensky, possibilità concreta invasione a febbraio

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Nella sua telefonata al presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, Joe Biden "ha detto che c'è una possibilità concreta che i russi invadano l'Ucraina in febbraio": lo ha riferito la portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale Emily Horne. Quest'ultima ha ricordato che Biden lo ha detto anche "pubblicamente" e che anche l'amministrazione ha "messo in guardia su questo in gennaio".

