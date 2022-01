Usa:pil 2021 sale del 5,7%, aumento maggiore da tempi Reagan

(ANSA) - NEW YORK, 27 GEN - L'economia americana è cresciuta nel quarto trimestre del 6,9%, sopra le attese degli analisti che scommettevano su +5,5%. Per il 2021 l'aumento è del 5,7%, il maggiore dai tempi della presidenza di Ronald Reagan. Era infatti dal 1984, quando il pil segnò un +7,2%, che non si registrava una crescita così veloce (ANSA).