Quirinale: Rosato,Mattarella? Credo conta interna M5s e non solo

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Le 166 schede a favore di Mattarella sono un segnale politico? "Quando si vota c'è sempre un significato politico, ma mi sembra sia più interno alle dinamiche dei partiti di centrosinistra, mi sembra un conta all'interno del M5s, ma non solo lì, penso ci sia un po' del gruppo Misto, un po' del Pd. Noi abbiamo votato scheda bianca da parte nostra c'è unanimità di consenso su Mattarella, lo abbiamo scelto, ma oggi ha dato un segnale chiaro, richiamarlo con questo voto non credo sia utile. So che non sono i nostri, perché non abbiamo nessun interesse a dare un segnale in questo direzione che non ci sta". Così Ettore Rosato di Italia viva ai microfoni de La7 (ANSA).