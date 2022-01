Bollette: Franco, evitare che aumenti blocchino la ripresa

(ANSA) - ROMA, 27 GEN - Abbiamo preso finora "misure per 5,5 miliardi per contenere i costi dell'energia. Altri interventi potranno essere adottati in relazione all'evolvere della situazione", perché "bisogna evitare che blocchi la ripresa": lo ha detto il ministro dell'Economia Daniele Franco parlando a Telefisco del Sole 24 Ore. (ANSA).