Università: aumentano numero e valore delle borse di studio

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - È stato pubblicato il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, che incrementa il valore degli importi minimi delle borse di studio dall'anno accademico 2022/2023, integrando quanto disposto dal decreto n. 157 del 12 febbraio 2021.

In particolare, per gli studenti "fuori sede" e per gli studenti "indipendenti" l'attuale importo è incrementato di 900 euro, arrivando a 6.157,74 euro. Per gli studenti "pendolari" l'aumento è di 700 euro che porta il valore a 3.598,51 euro, mentre per quelli "in sede" la crescita è di 500 euro, arrivando a 2.481,75 euro.

Specifiche ulteriori agevolazioni e incrementi sono previsti per gli studenti economicamente più svantaggiati, per quelli con disabilità e per le studentesse iscritte ai corsi di studio in materie STEM per le quali l'importo della borsa di studio spettante è incrementato del 20%. Incrementi mensili di 600 euro per massimo dieci mesi spettano, inoltre, agli studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale.

"Questa misura rappresenta il segno concreto dell'impegno continuo che abbiamo messo in campo nell'agevolare studentesse e studenti che vogliono investire nella propria formazione - dice il ministro, Maria Cristina Messa - è un sostegno che consente loro di allargare le possibilità di scelta, che li supporta nella decisione di frequentare l'università lontano da casa e li incentiva a scegliere percorsi STEM. Ai giovani deve arrivare forte il messaggio che il Paese crede in loro e li accompagna, attraverso strumenti importanti, a costruire il proprio futuro".

