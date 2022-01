Quirinale: e un grande elettore scrisse 'scheda bianca'

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Nella terza votazione per il presidente della Repubblica un grande elettore ha scritto "scheda bianca". Quando i deputati segretari lo hanno letto, non riuscivano a credere ai loro occhi.

Nei giorni scorsi, a mò di burla sui social in relazione alla scelta di Pd e M5S di lasciare bianca la scheda, era girato un fotomontaggio di uno dei moduli autenticati dalla firma del segretario generale della Camera utilizzati per la votazione segreta nelle cabine, in cui si riportava, appunto, la dicitura 'scheda bianca'. Alla fine, evidentemente la realtà ha superato la burla. Quella scheda, ovviamente, è stata dichiarata nulla.

(ANSA).