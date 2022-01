Quirinale: Meloni, tre nomi di grande autorevolezza

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "I tre nomi di oggi dimostrano che questa area politica nulla ha da temere in tema di autorevolezza. Sono tre profili di assoluto livello: Pera è filosofo, accademico, scrittore, è stato presidente del Senato esattamente come sono stati De Nicola, Gronchi, Cossiga, Scalfaro e Napolitano. Mi pare che abbia il curriculum. Moratti: dirigente aziendale, politico, presidente Rai ed è stata ministro come Einaudi, Segni, Saragat, Ciampi e Napolitano e ministro dell'Istruzione come Mattarella. Mi pare abbia il curriculum ed è una donna, in più. E Nordio è una proposta fatta per allagare ancora di più il campo e senza un pregresso politico". Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni nella conferenza stampa del centrodestra alla Camera.

"Il centrodestra mette il meglio di sé e tutte le risorse possibili in campo per servire la repubblica e la nostra patria", dice Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia. "Il centrodestra ha a disposizione della repubblica molte figure che non hanno tessera ma che sono al servizio dello Stato e delle istituzioni e credo - aggiunge - sia giusto rivendicare questa capacità e ricchezza di risorse per l'Italia che non possono essere nascoste e cancellate". (ANSA).