Quirinale: Letta, rosa nomi? Incontro per decidere strategia

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "Una rosa di nomi per il Quirinale? Alle 17 ci vediamo per decidere la strategia". Lo ha detto il segretario del PD Enrico Letta lasciando gli uffici del gruppo a Montecitorio per andare a votare. A metà pomeriggio si terrà il vertice di M5s, Pd e Leu, previsto inizialmente alle 15, nel corso del quale i leader dei tre partiti valuteranno appunto la presentazione di una rosa di candidati per il Quirinale. La decisione sarà assunta, secondo quanto si apprende, anche alla luce dell'esito del vertice di centrodestra. (ANSA).