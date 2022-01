Fontana, come Regioni siamo d'accordo a superare i colori

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - La proposta delle Regione al governo "sarà quella di superare il sistema dei colori, concentrare il tracciamento solo sui soggetti sintomatici, calcolare i ricoveri Covid escludendo i pazienti positivi in ospedale per altre patologie. Proposta che come Lombardia avevo già avanzato la scorsa settimana". Così ha spiegato il presidente della Lombardia Attilio Fontana dopo la riunione dei governatori a Roma.

"Con i colleghi presidenti di Regione - ha aggiunto - siamo d'accordo. La situazione epidemiologica è in netto miglioramento in tutto il Paese, quindi occorre impostare una nuova strategia che consenta ai nostri territori di riprendere a far correre l'economia e ai cittadini di tornare a vivere con più serenità".

E per quanto riguarda le scuole bisogna semplificare. "Sono sempre più numerose le segnalazioni di famiglie bloccate in casa dal caos di regole complicate, spesso attuate diversamente da dirigenti scolastici che faticano a raccapezzarsi. Serve - è convinto Fontana - una semplificazione e soprattutto una continuità didattica per i ragazzi, per gli insegnanti e per le famiglie".

"Crediamo che la strategia più appropriata - ha concluso -sia focalizzare l'attenzione sugli studenti positivi sintomatici, soprattutto alla luce della protezione data dai vaccini".

(ANSA).