Quirinale:Conte,per M5s obiettivo preservare azione governo

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - "Ieri l'assemblea M5s, che è il numero piu consistente, ha convenuto diffusamente che l'obiettivo è preservare la continuità dell'azione di governo perché non possiamo trascurare che ci sono famiglie, imprese, cittadini che ci guardano e non possono pensare che prima ci fermiamo per il Quirinale e poi per un nuovo governo". Così Giuseppe Conte entrando alla Camera per il vertice con Pd e Leu.

"Il nostro primo obiettivo, non è il patto di legislatura ma un patto per i cittadini". (ANSA).