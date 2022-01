Quirinale: Salvini vedrà Letta e Conte

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Oggi Matteo Salvini vedrà Enrico Letta e Giuseppe Conte. Lo rende noto la Lega.

Nel corso delle votazioni a Montecitorio per il Colle, si è invece tenuto un incontro tra il leader della Lega e la presidente di FdI Giorgia Meloni. Come riferisce la Lega, la riunione si è conclusa ed "è stata utile per fare il punto della situazione". (ANSA).