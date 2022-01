Quirinale: Cei, Parlamento ascolti il desiderio di unità

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - La Cei lancia un appello al Parlamento affinché ascolti, nelle elezioni per il Quirinale, "il desiderio di unità" che arriva dal Paese. "L'ascolto della realtà non è disincanto o esercizio astratto, ma è un dovere che interpella direttamente anche le responsabilità della politica".

Oggi "iniziano le votazioni per eleggere il Presidente della Repubblica. Il Parlamento in seduta comune saprà cogliere il desiderio di unità espresso dal Paese? Non possiamo che auspicarlo nell'interesse generale", ha detto il cardinale presidente Gualtiero Bassetti introducendo i lavori del Consiglio episcopale permanente.

La Conferenza Episcopale Italiana ringrazia Sergio Mattarella per il suo operato al Quirinale. "Lo spirito unitario che anima la stragrande maggioranza degli italiani ha trovato finora un interprete coerente e disinteressato nella persona di Sergio Mattarella, il cui esempio di uomo e di statista si pone ora come un limpido punto di riferimento nelle scelte che devono essere compiute alla luce della Costituzione. A lui rinnoviamo il nostro saluto rispettoso e grato", ha aggiunto il card.

Bassetti. (ANSA).