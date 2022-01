Incassi, in vetta Il leone e il lupo e secondo Spider-Man

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Una favola ispirata a una storia vera ambientata in un'isola remota del Canada. Il lupo e il leone di Gilles De Maistre, già regista di "Mia e il leone bianco", balza in testa alla classifica Cinetel di questa settimana incassando 591 mila euro in 4 giorni e con una media di 1.237 euro su 478 schermi.

Saldo al secondo posto con un calo del 18% ma ancora con la media più alta (1435 su 291 sale) c'è Spider-Man: No Way Home.

Il film di Warner Bros ha incassato 417 mila euro per un totale di 23 milioni 181 mila in sei settimane.

Scivola terzo Una Famiglia vincente - King Richard, il biopic sulla storia delle campionesse di tennis, le sorelle Venus e Serena Williams, con la regia di Reinaldo Marcus Green e con Will Smith nei panni di Richard Williams: l'incasso è di 312 mila euro per un totale di 814 mila in due settimane.

Sempre un biopic, sulla vita di Celine Dion, è l'altro esordiente entrato nella top ten all'ottava posizione: Aline di e con Valerie Lemercier e con Sylvain Marcel ha incassato 139 mila euro.

Gli incassi totali, poco più di 3 milioni, mostrano ancora una flessione del 26% sulla scorsa settimana e del 71.40% sullo stesso periodo del 2019. (ANSA).