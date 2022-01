Giornata Istruzione: Unicef, per 635 mln studenti stop scuola

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Nel mondo più di 635 milioni di studenti rimangono colpiti dalla chiusura totale o parziale delle scuole. Lo annuncia, in una nota, l'Unicef nella Giornata Internazionale dell'Istruzione.

"A marzo, segneremo due anni di interruzioni dell'istruzione globale legate al covid-19. Semplicemente, stiamo assistendo a una perdita di scala quasi insormontabile per la scolarizzazione dei bambini - ha dichiarato Robert Jenkins, Responsabile Unicef per l'istruzione - .Le interruzioni dell'apprendimento devono finire, ma la semplice riapertura delle scuole non è sufficiente. Gli studenti hanno bisogno di un supporto intensivo per recuperare l'istruzione persa".

Nei paesi a basso e medio reddito, le perdite di apprendimento dovute alla chiusura delle scuole- secondo Unicef - hanno lasciato fino al 70% dei bambini di 10 anni incapaci di leggere o capire un testo semplice, rispetto al 53% di prima della pandemia.

In Etiopia, si stima che i bambini della scuola primaria abbiano imparato dal 30 al 40% della matematica che avrebbero appreso se fosse stato un normale anno scolastico. Negli Stati Uniti, sono state osservate perdite di apprendimento in molti stati tra cui Texas, California, Colorado, Tennessee, North Carolina, Ohio, Virginia e Maryland. In Texas, per esempio, due terzi dei bambini di terza elementare sono risultati al di sotto del loro livello di matematica nel 2021, rispetto alla metà dei bambini nel 2019.

In diversi stati brasiliani, circa 3 bambini su 4 nella seconda elementare non riescono a leggere, rispetto a 1 bambino su 2 pre-pandemia. In tutto il Brasile, 1 studente su 10 di età compresa tra i 10 e i 15 anni ha riferito di non avere intenzione di tornare a scuola una volta riaperte. In Sudafrica, gli scolari sono dal 75% a un intero anno scolastico indietro rispetto a dove dovrebbero essere.

Circa 400.000/500.000 studenti avrebbero abbandonato del tutto la scuola tra marzo 2020 e luglio 2021. Più di 370 milioni di bambini nel mondo hanno perso i pasti scolastici durante la chiusura delle scuole che per alcuni bambini è l'unica fonte affidabile di cibo e nutrizione quotidiana. (ANSA).