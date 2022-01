Dylan vende il catalogo delle registrazioni alla Sony

(ANSA) - NEW YORK, 24 GEN - Bob Dylan ha venduto tutta la sua musica registrata alla Sony Music e torna "on the road". Parte dell'accordo sono anche "i diritti su multiple nuove pubblicazioni", ha annunciato la società di entertainment in un comunicato. Alla fine del 2020 l'80enne premio Nobel aveva ceduto alla rivale Universal per oltre 300 milioni di dollari il copyright sui testi delle sue canzoni.

Il tour di primavera, dopo una serie di tappe lo scorso autunno, dovrebbe partire il 3 marzo da Phoenix e chiudersi il 14 aprile a Oklahoma City toccando Tucson, Austin, New Orleans, Nashville, Savannah, Mobile e Little Rock. (ANSA).