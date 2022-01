Labriola, al lavoro sul piano industriale per la NewTim

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - "Nelle prossime settimane continueremo lo sviluppo del piano industriale, e per il due di marzo presenteremo il nuovo piano industriale, il piano della new TIM.

Io conto con tutti quanti voi e sono certo che, insieme, come abbiamo già detto, siamo in grado di fare tante cose". Lo ha detto il nuovo ad di Tim, Pietro Labriola, in un videomessaggio diffuso oggi ai dipendenti del gruppo. L'ad fornisce anche delle prime linee spiegando di trovare motivazione anche "dagli oltre mille messaggi che ho ricevuto su suggerimenti su come possiamo migliorare: trasparenza delle tariffe, miglioramento della qualità del servizio, offerta segmentata per i giovani. Ma anche parliamo dello sviluppo di nuovi servizi. Quindi noi, dico noi insieme, abbiamo delle chiare idee del fatto che possiamo certamente migliorare. E questo è un punto di partenza molto importante". (ANSA).