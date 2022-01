Ok dal Consiglio Costituzionale Francia al Super Green Pass

(ANSA) - PARIGI, 21 GEN - Il Consiglio Costituzionale ha convalidato l'essenziale del contenuto del progetto di legge che istituisce il pass vaccinale, il corrispettivo francese del Super green pass. L'organo supremo era stato chiamato in causa dai deputati della sinistra de La France Insoumise e da una sessantina di senatori di sinistra.

Come annunciato ieri sera dal primo ministro Jean Castex, il nuovo Pass vaccinale entrerà in vigore da lunedì prossimo.

