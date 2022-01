Hit Parade, balza in testa Noyz Narcos con Virus

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Balza in testa alla classifica Fimi/Gfk degli album e dei vinili più venduti il nuovo disco del rapper romano Noyz Narcos "Virus", già anticipato dal docu-film Dope Boys Alphabet (in chiaro su Livenow e Amazon Prime). Scende di una posizione X2, album di debutto di Sick Luke che ha chiamato a raccolta i migliori artisti della scena pop, urban e rap italiana, colleghi e amici legati alla sua esperienza di produttore per la Dark Polo Gang. Sick Luke domina la classifica dei singoli con Solite Pare in collaborazione con Tha Supreme & Sfera Ebbasta.

Resta sul podio anche Marracash con il suo settimo album in studio Noi, loro, gli altri. In quarta piazza c'è Blu celeste, primo album in studio di Blanco che si è posizionato al settimo posto della classifica dei 20 migliori dischi italiani del 2021 di Rolling Stone Italia e sarà tra i big a Sanremo.

A seguire Gvesvs, ultima fatica discografica del rapper ex membro dei Club Dogo Guè e, al sesto posto, Taxi Driver (secondo i dati Fimi è il piu' venduto del 2021) di Rkomi, anche lui tra i 22 "convocati" di Amadeus al festival della canzone italiana.

Al settimo posto debutta Universo, primo album di Mara Sattei interamente prodotto da suo fratello Tha Supreme e contenente una hit cantata con Giorgia.

In discesa all'ottava posizione Marco Mengoni con il suo sesto album Materia (Terra). Chiudono la top ten Disumano di Fedez e Ahia! dei Pinguini tattici nucleari, uscito oltre un anno fa.

