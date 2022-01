Fonti, 1,6 miliardi per nuovi sostegni ad attività in crisi

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Dovrebbe essere di circa 1,6 miliardi la dote per i nuovi sostegni alle attività in crisi a causa del prolungarsi dell'emergenza Covid e delle nuove restrizioni. E' quanto si apprende al termine della cabina di regia. Le misure saranno contenute nel nuovo decreto Sostegni che riguarderanno in particolare turismo, cultura, sport. tessile e moda, catering, eventi e wedding. (ANSA).