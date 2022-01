Covid: passeggero no-mask, volo Miami-Londra deve rientrare

(ANSA) - WASHINGTON, 20 GEN - Un aereo dell'American Airlines decollato da Miami (Stati Uniti) per Londra (Regno Unito) è dovuto rientrare poiché uno dei passeggeri si è rifiutato di indossare la mascherina, ha affermato la compagnia aerea in un comunicato.

"Il volo 38 è tornato a Miami a causa di un cliente disturbatore che si è rifiutato di rispettare il requisito federale di indossare la mascherina", ha dichiarato American Airlines. Il Boeing 777, che trasportava 129 passeggeri e 14 membri dell'equipaggio, è stato accolto al suo ritorno in Florida dalla polizia. "Una volta che l'aereo è arrivato al gate, il passeggero è stato scortato fuori dall'aereo senza incidenti", ha detto alla Cnn un funzionario di polizia.

American Airlines, dal canto suo, ha chiarito che il cliente coinvolto in questo incidente è stato inserito nella "lista interna di rifiuto" della compagnia, "in attesa di ulteriori indagini".

L'autorità di regolamentazione dell'aviazione civile (Faa) statunitense ha stabilito a gennaio 2021 una politica di tolleranza zero nei confronti dei passeggeri che si rifiutano di indossare la mascherina, col personale di volo delle compagnie aeree che ha dovuto affrontare un numero molto elevato di casi segnalati di abusi verbali o danni fisici da parte di persone che si rifiutavano di conformarsi a questo obbligo. (ANSA).