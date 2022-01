Quirinale:Meloni,vertice c.destra?Se non fissato lo chiedo

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - "Il vertice del centrodestra deve essere ancora convocato. Per come la vedo io, è inevitabile che si svolga prima della fine della settimana quindi spero sia calendarizzato nelle prossime ore. Altrimenti lo chiederò ufficialmente". Così la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni ai cronisti che in piazza Montecitorio le chiedevano della prossima riunione sul Quirinale prevista con gli alleati.

Alla domanda successiva se esista ancora l'unità del centrodestra, Meloni ha risposto: "C'è sempre". (ANSA).