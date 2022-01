Quirinale: Salvini sonda altri leader su Colle

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Il leader della Lega, Matteo Salvini, a quanto si apprende da fonti parlamentari, starebbe sondando i big degli altri partiti su candidati di centrodestra per il Quirinale. Nulla di definitivo ma un modo per l'ex ministro dell'Interno per capire il gradimento su alcuni profili di area centrodestra.

Oltre agli incontri resi pubblici con il leader M5s Giuseppe Conte e il presidente di Noi con l'Italia Maurizio Lupi, Salvini oggi è impegnato in una girandola di contatti e telefonate. Come riferisce una nota della Lega, l'incontro con Conte, "è stato cordiale: hanno parlato di Quirinale e di governo, chiarendo i propri punti di vista. A proposito di Colle - viene spiegato -, il leader della Lega ha ribadito che il centrodestra è e resterà compatto in tutte le votazioni. Il faccia a faccia è durato un'ora: Salvini e Conte si sono visti dopo pranzo, in centro".

(ANSA).