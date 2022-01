Lega, i dossier economia e Quirinale sul tavolo di Salvini

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - "Matteo Salvini - fanno sapere dalla Lega - è a Roma, in stretto contatto con ministri, parlamentari e sindaci: il leader della Lega sta seguendo con attenzione i dossier su ristori e caro energia, con l'obiettivo di concretizzare sostegni significativi a favore di famiglie, artigiani e imprese.

Per quanto riguarda il Quirinale, Salvini conferma l'impegno per preservare l'unità del centrodestra". (ANSA).