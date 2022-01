Ita: Altavilla, in 2021 Ebit intorno -170mln, in linea piano

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - "Pur non avendo ancora avuto l'approvazione del cda sui consuntivi del 2021, l'ebit dell'anno 2021 si attesta in linea con quello previsto dal piano industriale nell'intorno di 170 mln negativo. Con metà dei ricavi e un maggior costo del carburante, l'attenzione sui costi dei servizi e delle forniture ci ha permesso di mantenere inalterato il risultato: credo che questo sia indice di una buona performance della società". Lo ha detto il presidente di Ita Alfredo Altavilla in audizione alla commissione Trasporti della Camera. (ANSA).