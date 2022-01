Cinese Dongfeng vende azioni, Stellantis perde 3% a Wall Street

(ANSA) - NEW YORK, 20 GEN - Il gruppo cinese Dongfeng offre sul mercato 35 milioni di azioni Stellantis, pari all'1,1% del capitale del gruppo, per un valore di circa 665 milioni di euro.

La notizia, riportata dall'agenzia Bloomberg, ha scatenato le vendite sul titolo a New York, dove le azioni Stellantis sono calo di oltre il 3%.

DMHK è il quarto azionista del gruppo automobilistico e dopo l'offerta, tramite BNP Paribas, manterrà una quota del 3,3% del capitale di Stellantis. (ANSA).