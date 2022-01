Quirinale:aula Camera,consentire a grandi elettori di votare

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Il governo dovrà "garantire ogni forma di collaborazione per permettere a tutti i 1.009 delegati di partecipare al voto, in raccordo con le altre istituzioni, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, rimuovendo ogni forma di impedimento, se del caso anche attraverso un intervento di carattere normativo". Lo prevedono due ordini del giorno approvati dall'Aula della Camera al Dl Green pass approvati quasi all'unanimità: 349 sì, 4 no e 20 astenuti (i deputati di Alternativa). (ANSA).