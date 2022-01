Usa: tempesta sulla costa est, almeno due morti

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Una forte tempesta ha colpito la costa orientale degli Stati Uniti, lasciando circa 100 mila residenti senza elettricità in cinque Stati da ieri mattina e provocando la morte di almeno due persone. Lo riporta il Washington Post.

Nonostante la perturbazione abbia allentato la sua morsa, oltre 25 milioni di persone residenti nella regione degli Appalachi centrali sono rimaste in stato di allerta a causa della neve e del vento, con ulteriori nevicate previste nel New Hampshire e nel Maine.

Neve e ghiaccio hanno colpito anche aree meridionali non abituate a un tempo così inclemente, compreso il nord del Mississippi, dell'Alabama e della Georgia, così come le Carolina, dove si sono verificate le nevicate più abbondanti di sempre. Ed è proprio in Carolina del Nord che due persone sono rimaste uccise in un incidente d'auto, secondo quanto riferito dalle autorità, e i militari sono intervenuti in oltre 600 incidenti stradali.

In tutta l'area sono stati diffusi appelli alla popolazione a spostarsi il meno possibile e solo in caso di effettiva necessità e urgenza. (ANSA).