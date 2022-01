Texas, sequestratore nella sinagoga era noto ad autorità Gb

(ANSA) - LONDRA, 18 GEN - Il sequestratore morto nell'attacco perpetrato in una sinagoga del Texas, il cittadino britannico di radici familiari islamiche Malik Faisal Akram, era noto alle autorità del Regno Unito. Lo ha rivelato Sky News citando fonti ministeriali.

Il servizio antiterrorismo dell'MI5 aveva iniziato a indagare su di lui nella seconda metà del 2020 per valutare se rappresentasse una minaccia per la sicurezza. Erano emersi sospetti riguardanti il terrorismo di matrice islamista. Ma l'accertamento si era concluso in tempi rapidi ed era stato escluso che Akram costituisse una minaccia. (ANSA).