Quirinale: Meloni, FdI vuole fare sua parte e ha proposta

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - "Io penso che se anche Berlusconi scegliesse di non concorrere e dovesse rinunciare, penso che comunque il centrodestra abbia diritto e dovere di avanzare una proposta e anche FdI intende fare la sua parte. Noi contiamo il 6% ma non vuol dire che non abbiamo nostre proposte da fare, io ce l'ho in testa". Così la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni nella registrazione di 'Porta a porta', in onda stasera su Rai1. (ANSA).