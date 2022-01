Auto: mercato Europa in rosso, -1,5% nel 2021

(ANSA) - TORINO, 18 GEN - Il mercato auto dell'Europa Occidentale (Ue+Efta+Regno Unito) chiude il 2021 con un dato negativo. Nell'area - secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei.- sono state immatricolate 11.774.885 auto contro 11.958.116 del 2020 (-1,5%). L'ultimo mese dell'anno presenta una flessione del 21,7% con 950.218 immatricolazioni. Il gruppo Stellantis nel 2021 ha immatricolato in Europa 2.378.979 auto, l'1,6% in meno del 2020. La quota è stabile del 20,2%. Il gruppo è secondo in Europa alle spalle di Volkswagen. A dicembre le immatricolazioni di Stellantis sono state 177.734, in flessione del 23,8%, con la quota al 18,7% contro il 19,2%.

(ANSA).