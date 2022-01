Quirinale:cortile Camera coperto,spazio tv al 4/o piano

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Il cortile della Camera non sarà occupato, come nelle precedenti elezioni del presidente della Repubblica, dai gazebo delle tv ma è stata allestita una tensostruttura coperta per usare lo spazio come appendice del Transatlantico e consentire un maggior distanziamento dei presenti per rispettare le normative anti-Covid. I media, è stato deciso, avranno uno spazio ad hoc al quarto piano.

Prima dell'avvio delle votazioni per il Quirinale, saranno smontate in transatlantico le postazioni-voto allestite con l'avvio dell'anno nuovo, con l'insorgere di Omicron, per permettere le votazioni. Anche la buvette dovrebbe essere riaperta. (ANSA).