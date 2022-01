Quirinale: Tajani, soluzione per voto si deve trovare per tutti

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Sul diritto di voto per tutti i grandi elettori che sceglieranno il prossimo capo dello Stato, compreso chi è positivo al covid o in quarantena, "bisogna trovare assolutamente una soluzione, c'è un diritto costituzionale che va rispettato, non si tratta di uscire per andare a fare la spesa ma di eleggere il presidente della Repubblica, quindi va trovata una soluzione. Tecnologicamente, non credo ci siano i tempi per un voto telematico a distanza ma si possono trovare altre soluzioni: far votare nelle prefetture o trovare una sala riservata per chi è in quarantena. Una soluzione si può trovare e si deve trovare". Così il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ospite di 'Mattino 24' su Radio 24.

E incalzato sulle ultime dichiarazioni del presidente della Camera, ha aggiunto: "Il presidente della Camera svolge un ruolo importante ma non è lui il padrone assoluto, ci sono regole e regolamenti. Vedremo, ci saranno delle riunioni e i capigruppo troveranno le giuste soluzioni". (ANSA).