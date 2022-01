L.elettorale: Toti, modifica esigenza in comune con Renzi

(ANSA) - GENOVA, 17 GEN - "Penso che dopo anni in cui la politica delle coalizioni è stata dominata dagli estremi, riprovare a portare una politica più centrale con alcune parole d'ordine moderate, che non vuol dire deboli ma pragmatiche, sia un'esigenza mia come un'esigenza di Renzi o di tanti altri leader". Così il presidente della Regione Liguria e cofondatore di Coraggio Italia Giovanni Toti intervistato ad Agorà su Rai 3 interviene sulla riforma della legge elettorale.

"Modificare la legge elettorale nel prosieguo di legislatura perché con quella attuale ci riempiamo la bocca di maggioritario ma non ha garantito stabilità nell'ultima legislatura. Abbiamo visto variopinti Governi e costruire una federazione di forze che ridia centralità ad alcuni pensieri tipici della nostra democrazia - ha concluso - penso che sia uno sforzo comune da perseguire". (ANSA).