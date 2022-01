Cina: +4% Pil quarto trimestre, +8,1% nel 2021

(ANSA) - PECHINO, 17 GEN - La Cina registra nel quarto trimestre un Pil in rialzo del 4% annuo (meno del 4,9% di luglio-settembre), oltre il +3,6% atteso dagli analisti, chiudendo l'intero 2021 con un progresso dell'8,1% che è il più alto in un decennio. Lo riferisce l'Ufficio nazionale di Statistica, secondo cui l'aumento su base congiunturale è dell'1,6%, meglio dello 0,2% dei tre mesi precedenti e dell'1,1% atteso alla vigilia: malgrado la crescita annuale sia migliore delle stime, "l'economia cinese ha di fronte una triplice pressione, tra cui la contrazione della domanda, lo shock dell'offerta e le aspettative più deboli", ha messo in guardia l'Ufficio. (ANSA).