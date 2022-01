Bollette:Salvini, stangata supera 30 mld, governo intervenga

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - "È necessario intervenire subito perché la stangata per famiglie e imprese supera i 30 miliardi di euro. Per il futuro, l'Italia deve riflettere sul nucleare pulito come suggerisce anche l'Europa. Siamo sicuri che Draghi e Cingolani siano d'accordo con noi, senza no ideologici". Lo afferma in una nota Matteo Salvini in cui fa sapere di essere "costantemente in contatto con Palazzo Chigi, governo, società del settore e attività: la Lega - si legge nel testo - insiste per uno scostamento di bilancio urgente, così da fronteggiare i rincari".

Ieri, il leader della Lega aveva denunciato gli aumenti - bollette alla mano - per alcune aziende del settore ceramico in Emilia-Romagna: "Troppe attività hanno subìto danni per la crisi Covid con tutte le sue conseguenze, ora il caro energia rischia di essere il colpo di grazia" conclude il leader della Lega.

