Australian Open: Berrettini e Giorgi al secondo turno

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Matteo Berrettini e Camila Giorgi accedono al secondo turno degli Australian Open di tennis.

Il 25enne romano, n.7 del ranking Atp e del seeding australiano, ha faticato contro il 20enne statunitense Brandon Nakashima (n.68), superandolo alla fine per 4-6 6-2 7-6(7-5) 6-3. La 30enne maceratese, n.33 in Wta e 30 del tabellone, ha battuto invece la 20enne russa Anastasia Potapova (n.68) per 6-4 6-0.

Atteso oggi l'esordio agli Australian Open di altri sei azzurri: Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Salvatore Caruso (subentrato a Novak Djokovic), Jasmine Paolini, Martina Trevisan e Lucia Bronzetti. (ANSA).