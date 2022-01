Oms, picco Omicron vicino in Italia, azione governo giusta

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - "In paesi come l'Italia e la Grecia ci stiamo avvicinando moltissimo al picco" della variante Omicron. Lo ha detto il direttore di Oms Europa Hans Kluge a 'Mezz'ora in più' su Rai 3, sottolineando che è "molto probabile che il picco in Europa arrivi prima di quanto previsto", ossia "entro 2-3 settimane".

Kluge ha poi lodato la strategia del governo e del ministro della Salute Roberto Speranza contro la pandemia. "La strada seguita dall'Italia è quella giusta, con le vaccinazioni, le terze dosi, le mascherine", ha detto, sottolineando poi che le "scuole devono essere le ultime a chiudere". (ANSA).